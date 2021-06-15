恒大（3333）近日陷入債務危機，財新傳媒旗下「我聞」報道，遼寧省政府已與恒大討論國資入股盛京銀行（2066）事宜，但雙方尚未談攏，而據消息人士指，是次安排旨在稀釋恒大所持股份，改變現在恒大控盤盛京的局面。

恒大是盛京銀行的最大股東，持盛京36.4%權益，早前財新曾報道，銀保監正調查恒大與盛京銀行之間的逾千億元交易，盛京透過直接或間接渠道向恒大輸血，包括集中持有大量恒大債券；中國監管機構亦傳要求銀行對恒大債務的進行新一輪壓力測試。恒大及盛京未就事件置評。

據彭博數據，恒大美元債走弱，2024年到期、票息率9.5%的債券跌1美分至72.7美分，創接近14個月新低；2025年到期、票息率8.75%的債券跌0.6美分至69.7美分。恒大股價現跌2.14%，報10.98元。

恒大早前曾發聲明稱，與盛京銀行開展的金融業務均符合國家的相關法律法規，公司成立25年以來，從未出現過借款利息晚付、本金逾期歸還情況，又否認監管機構要求其債權銀行進行壓力測試，並表示生產經營一切正常。

除了恒大以外，許家印所屬的「鋤DEE會」多名成員均為盛京股東，包括華人置業（127）劉鑾雄夫婦、「重慶李嘉誠」中渝置地（1224）主席張松橋、鄭裕彤家族、「仙股大王」孫粗洪、維他奶後人、股壇名人莊友堅太太羅琪茵，以及百仕達兼眾安在綫（6060）大股東歐亞平。

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