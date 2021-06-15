美國媒體報道，華府接到法國核反應堆公司法馬通（Framatome）求援，指該公司在廣東台山協助營運的核電廠出現核洩漏，但中方一直沒公開詳情，反修改核電廠外輻射檢測的合格標準，避免停工。最新法馬通母公司法國電力公司要求台山核電站的合作伙伴，討論計畫如何繼續安全運營，指氣體積聚表明燃料存在技術問題。

鈾相關個股延續周一跌勢；鈾是核反應堆的主要燃料。中廣核電力在香港一度跌3.5%。澳大利亞Paladin Energy一度跌18%，創2020年3月以來最大跌幅。Toro Energy一度跌8.7%，創6月4日以來最大跌幅。Boss Energy一度跌11%，創5月5日以來最大跌幅。Deep Yellow一度跌14%，創4月12日以來最大跌幅。

擁有台山核電站30%股權的法國電力公司在一份聲明中表示，1號機組反應堆中的一些惰性氣體濃度增加。公司稱，這是已知現象，已要求召開特別董事會會議來審視所有數據並做出必要的決定。

法國電力公司發言人周一對記者表述，台山核電合營有限公司的數據表明，「一些燃料棒」上的塗層已退化，導致反應堆主回路內的氣體增加。他們說，該系統的設計是要在這些氣體排放到工廠外之前進行收集和處理，目前氣體的積聚和排放保持在符合國際平均標準的中國監管要求範圍以內。

台山核電站的大股東中廣核周日表示，該核電站及周邊環境指標正常。公司新聞稿稱，台山核電站1號機組正常運行，2號機組經過大修後上周成功並網。中廣核暫時沒有回應有關法國電力公司聲明的問題。

法國電力公司發言人表示，已要求董事會會議分享訊息，及詢問台山核電公司的管理層將要做出的任何決定。發言人說，現在說反應堆是否必須提前停運還為時過早。他們還表示，氣體排放增加的最初跡象出現在去年10月。

台山核電於2007年成立，截至2020年年底，由中廣核電力（1816）、廣核投、台山核電產業投資有限公司分別持有12.5%、10%、47.5%的股權，餘下30%股權由法國電力公司及其附屬公司持有。台山核電擁有台山核電站。

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