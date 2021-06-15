騰訊網報道，小米（1810）官網今日上載了多個空缺，以自動駕駛工程師為主，包括車載基礎架構、決策規劃、毫米波算法、開發工具、前端平台開發等等，共20個職位。

報道提到，以小米目前的能力，三年內能造出一輛車幾乎不可能，而上周二（8日），雷軍曾低調拜訪保定長城汽車（2333）研發中心，雖然雙方均未對外公佈此次行程的目的內容，但業界都認為與小米的代工有關。

而日前2021中國汽車重慶論壇上，比亞迪（1211）董事長兼總裁王傳福更曾明確表示：「未來在汽車業務上比亞迪將支持小米汽車的發展，而且不僅是支持，比亞迪和小米在汽車領域的合作正在洽談一些項目。」分析指，比亞迪與小米汽車的合作十有八九與電池有關。

早在2012年，小米就開始汽車技術專利的申請，往後每年都會有或多或少的相關專利增加。至去年小米與汽車有關的專利已超800件，其中發明專利佔比超過96%，但大多是非核心專利。

小米現報27.9元，跌0.8%；比亞迪報224元，升4.4%；長城汽車報23.8元跌2.8%。

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