第一代窮一生所建立的商業王國，要託付後人的時候，總是充滿血淚的故事。HBO電視劇《Succession》是我近日在家最看到欲罷不能的劇集，故事大綱講述一位新聞娛樂大亨，他擁有最具權力的媒體王國，惟他年事已高，要從四名子女中選出繼承人，但他總是捨不得放手。

劇集非常精采，我也不劇透了，只是消化了一些情節後，對「繼承」這個議題很感興趣。最精采的故事，往往就是從虛假的情節中，折射出現實世界的情況。觀乎各大富豪的繼承者決策，有不少巧妙的安排，千萬不要以為這些只是富裕人家的難題，平常人如你我，更要學會當中的道理。

富二代的最重要特徵，就是不想單純地去繼承第一代的光環，他們想憑藉後天努力，來洗脫「靠父幹」的味道。譬如說他們會刻意埋沒自己的家族成員身份，在一個不起眼的事業上打拼，藉此帶出「白手興家」的企業家感覺。譬如說一個富二代千金走去搞牛肉麵，除了單純的貪玩，更重要的是向外界宣揚自己做實事。生意贏輸不重要，都是有限錢，最重要的是公關。

我不是說富二代不應該打拼，而是應該坦誠地接受自己是富二代的身份，既然他們比社會大多數人擁有更好的財富和人脈，只要好好努力，將家業發揚光大，也是一件美事。

譬如說嘉道理家族，米高嘉道理將生意越做越大的時候，常常也會強調自己的祖父輩的眼光和經歷，飲水思源的繼承人，比起常強調白手興家的富二代，更令我欣賞。

另一個財富傳承的重點，也值得社會大眾銘記的，就是「減債」。富二代好大喜功，恃着家族的名聲不停舉債，透過不斷透支的債來進行收購合併，隨時將本身家族的財富，在一晚之間敗清光。那些所謂超級富豪，最擅長的是如何透過財技，讓自己能夠在低位的時候，買入優質產業；帶領一個生意人成功的，是財技，令他失敗的，也是財技。

買貴就是買錯，在經濟頂峯之時借爆錢入市，於是弄到一手蟹貨，這個錯誤的代價實在太大。二代弄糟了，要一代出山收拾殘局，實屬家門不幸。

看着這些超級富豪的繼承者們，對於我們平民的最大得着，就是盡量避免這不必要的錢，不要胡亂投機，不要有太多假大空不切實際的妄想，善用債務，但更要盡全力去減債。

富甲一方需要幾代人的努力，但敗壞家業，只需一人之錯。這應是資本主義最大的嘲弄了。

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