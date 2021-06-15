大家樂（341）截至3月底止全年純利3.59億元，按年大升3.9倍，主要獲得「保就業」等多項政府資助共6.39億元；收入67.14億元，減少15.7%。恢復派末期息28仙，連同中期派10仙，全年派息比率62%。大家樂指，下半年表現及收入較上半年已有改善，預期業務表現將會跟隨經濟復蘇而進一步提升，並指飲食業已出現汰弱留強，預計來年行業競爭將更為激烈。

業績顯示，期內大家樂共獲中港政府疫情資助共6.39億元，包括保就業計劃4.87億元，全數用作支付員工薪，佔香港的人工成本約 23.3%。如撇除中港政府資助，全年錄得稅前虧損9,625萬元，由於上半年度撇除資助的稅前虧損為1.56億元，換言之下半年度核心盈利已轉賺約6,000萬元。

大家樂同店銷售跌14%

按收入分類，期內速食餐飲收入按年少15.4%至42.2億元，當中大家樂及一粥麵同店銷售分別下跌14%及11%；經營上海姥姥、米線陣、意粉屋及Oliver’s Super Sandwiches的休閒餐飲跌20.2%至6.2億元；而機構飲食跌44.1%至5.3億元。至於中國內地收入增長10.1%至12億元。

截至期末，香港有352間門店，按年淨增4間；中國內地則有121間，淨增7間。

已錄收支平衡

大家樂表示，疫情初期嚴峻危急，導致該集團措手不及，但迅速採取積極措施，調整營運及產品組合以應對「新常態」，包括重新設計餐單以針對外賣業務、加快業務數碼化步伐，並拓展網上外賣速遞平台市場。有關措施令大家樂期內實現收支平衡，未計及政府資助下仍保持正經營現金流，而由於營運已適應新市場環境，加上政府放寬防疫規例，下半年度收入較上半年有所改善。

主席羅開光在業績報告指出，中國內地經濟在較短時間內復蘇，而大家樂亦審時度勢，伺機加快網絡擴張步伐，期內以廣州及深圳為策略發展據點，新開設13間門店，今年度籌劃中的新門店已有17間。他指，會繼續建基於香港堅實的業務基礎上，時刻把握大灣區巨大增長機遇。

羅開光又指，隨著疫情緩和，預期業務表現將會跟隨經濟復蘇進一步提升，將繼續嚴格控制營運成本，以保障利潤，包括積極爭取租金優惠及商議更有利的租賃條款，憑藉其品牌組合及穩健財政狀況，有信心可加強與業主的策略結盟及夥伴關係，爭取機會進駐理想的地點。至於預期國內經濟將快速復甦，大家樂將把握機會，積極擴大一線城市住宅區的滲透，同時拓展二線和三線城市的覆蓋。他又稱，飲食業飽受疫情衝擊下，已出現汰弱留強，「只有實力雄厚的才能繼續經營」，因此預計來年的行業競爭將更為激烈。

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