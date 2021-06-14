印度近日正處於第二波新冠肺炎疫情之中，5月初時單日新增確診個案超過40萬宗，然而，投資者所未能看到的，卻是印度高質素企業在疫情期間為持份者所做的努力。

所謂持份者，所指的並非只是企業的主要股東，亦包括了少數股東，而除了股東之外，公司員工的狀況亦十分重要。

在疫情期間，我們留意到不少印度私人企業對其員工的關顧，其中最令人印象深刻的是，部份大型企業與醫院合作，為其員工及家人提供新冠測試與治療。

並且在工作區內設立疫苗中心，為其員工接種疫苗，亦有企業聯同全國多間酒店，為感染新冠肺炎的員工提供隔離設施，員工亦可以通過線上問診，向醫生徵詢意見。

此外，投資者亦不應忽視印度企業所擁有的兩大特點：

首先，印度私人企業一直都十分靈活變通，堅韌力強勁，印度企業以往一直在不確定的環境下成長，更習慣了在不太利好企業的環境下經營。

第二，印度過往多年以來出現不少挑戰，以致基數較低。

我們預期，疫情過後，在低基數和印度企業適應轉變能力強勁的幫助下，未來5至7年盈利將有極其強勁的增長。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事