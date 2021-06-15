中國燃氣（384）今早急跌超過一成，上午10時51分起突然停牌，稱以待刊發可能涉及公司內幕消息的公告。消息或與上周日（13日）湖北的燃氣爆炸事故有關。

出事區域位於湖北十堰市張灣區艷湖小區一個社區集貿市場。據湖北省政府公佈，爆炸至少造成25人死、138人傷，當中37人重傷。而中國燃氣於2020年報提及，公司在十堰市有營運天然氣業務。

公司年報亦披露，旗下持有十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司（十堰東風中燃）85%的股權。十堰東風中燃主要業務為城市燃氣管道項目設計、建設及維修，於張灣區內有分支機構。根據內地網站天眼查資料，東風汽車集團持有十堰東風中燃其餘15%股權。

多間大行包括摩根士丹利、花旗及大和發表報告，指國家主席習近平已要求當地政府嚴查事件、追究事件責任，以及要全國排查各類安全隱患等，將不利中燃以至整個城市燃氣板塊表現。

大摩引述中燃稱，其靠近當地市場的一條主要地下天然氣管道發生爆炸，又指一周前已完成年度安全檢查，而商業區的商店並非其客戶。大和則將中燃評級由「跑贏大市」下調至「持有」，維持目標價29.75元。

其他燃氣股今日亦受壓，新奧（2688）跌1.2%，港華燃氣（1083）跌1.7%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略