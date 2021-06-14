掌舵滙豐亞太區行政總裁11年的王冬勝，上周退下火線，隨即獲委任為滙豐銀行歷來第二位非執行主席，接替卸任的史美倫。據悉，王的新職位任期訂為三年，期滿後雙方同意下可續任，與母公司滙控（005）獨立非執董的任期安排接近。除了可續住山頂「大班屋」，王冬勝的辦公室將由原來位於中環總行34樓搬上40樓，地位更超然。

續住大班屋 辦公室搬上40樓

總行40樓原本作為活動場地及會議室之用，昔日牆上掛着歷任主席油畫，以往並無集團高層闢作辦公室，新辦公室現正裝修，完工後滙豐新主席將坐陣此層。

分析指，集團策略「重返亞洲」，年底「登七」的王冬勝在中港政商界人脈綿密，熟悉大中華市場，相比兩名年輕而資歷較淺的亞太區聯席行政總裁接班人，王的地位凸顯，正如英國《金融時報》形容，是滙豐「必不可少的元老政治家」（indispensable elder statesman）。

市場預期，日後在中國策略佈局上，王冬勝會繼續出謀獻策，面對未來多變的國際形勢，倘集團再遇近年中美爭拗兩面受壓等重大風險事故時，由非執行主席「壓陣」，幕後為滙豐護航的角色仍然重要。

回顧王晉升之路，天時地利及運氣從不缺席。2005年他由渣打過檔滙豐，擔任執行董事主管中港業務，適逢雷曼風暴後集團核心西向東移，時任滙控舵手紀勤將行政總裁辦公室由倫敦常駐香港，又改組架構由紀本人（集團CEO）兼任滙豐主席，而滙豐首位華人主席鄭海泉淡出，王冬勝走馬上任接替調回英國的霍嘉治，不足五年便登上滙豐亞太CEO之位，連他自己也意想不到。

位於山頂中峽道的「大班屋」，傳統上由滙豐駐港最高層入住。紀勤常駐香港後，接替鄭海泉遷入大屋，曾大舉裝修，豈料2010年下旬滙控大換班，紀勤未入伙已離職，歐智華翌年起接掌滙控行政總裁兼滙豐主席，但歐總作風港英兩邊飛，無意入住，結果翻新後的「大班屋」交予王冬勝，一住至今10年。

電子支付雖大行其道，但滙豐仍是最大的發鈔行，王加盟滙豐後，一直代表該行簽署歷年各版新鈔，除了2015年發行的150周年紀念鈔，由當時滙豐主席歐智華與王冬勝雙簽名。另一發鈔行渣打，則一直沿用雙簽名制（香港CEO及財務總監）；日後若滙豐需加印新鈔，未知會否也考慮雙簽名。