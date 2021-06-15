《中環果盤》繼2018年世界盃後，今年歐國盃再度出戰，為廣大中環球迷指點迷津！

至於玩法方面，蘋果財經將會在分組賽當中揀出三場焦點賽事，以及進入16強淘汰賽後所有賽事，供估波團齊齊估波，並以香港賽馬會推出的讓球盤（亞洲盤）作準，估出「上、下盤」，以供各位球迷「參考」。

估波團今晚將首次出動，估出重頭戲德國對法國，今場比賽雙方實力可謂不相伯仲，雖然法國貴為2018年世界盃冠軍，但馬會都開出「平手盤」，睇嚟兩隊都會鬥得難分難解。今次麵神及千頌C今點睇好德國開出「上盤」，麵神甚至豪言「捨德其誰」，到底麵神今晚會否再神力？大家拭目以待。其他專家有咩心水？一齊睇吓圖啦！

今次估波團繼續陣容鼎盛

麵咪媽 連登麵神

葉文炘 瑞萬通博上市產品銷售部董事

唐牛 投資專欄作家

股榮 投資專欄作家

Willa 財經節目主持

千頌C 專欄作家

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