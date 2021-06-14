上月初推介地產代理股美聯（1200），當時處於1.2元水平，1個多月後，股價最高升至1.58元，累升32%，算是上落市中的一點甜。

當初睇中美聯，因為疫情後樓市回勇，一二手交投暢旺，帶動同業佣金收入創新高。最新本欄已零成本持有，貨尾等埋中期業績派彩，有跟進的戰友，唔使我講自行操作吧。

物業市場轉旺，工商舖又何嘗不是？根據資料，上月共錄得608宗工商舖買賣成交，按年大升1.35倍，金額104億元，按年升逾九成，宗數計為連續三個月單月錄得超過600宗水平，從這個角度出發，美聯同系的美聯工商舖（459）也是受惠者。

美聯孖寶去年趁悶市已有大動作，美聯將所持美聯工商舖實物分派，作為中期息，完成後不再持有工商舖股份，反之主席黃建業持股，在完成全購後升至逾五成，牌面非常有信心。

望一望盤數，你就會明點解︰每股NAV 0.599元，現價三折左右，手頭現金3.5億，亦與市值差不多，加上去年下半年業績轉好，配合市道升溫，今年中期盈喜冇難度。

還要留意，黃建業手持價值2億CB，換股價0.46元，現價低水近六成，有晒炒上憧憬。惟股價累積升幅已多，候回吐分段吸納較佳，短炒睇住10天線做人。

唐牛

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