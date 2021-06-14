【本報訊】本港樓價直逼歷史高位，惟有個別業主早前以高價購入新盤，新近則蝕讓離場。其中新地（016）北角超級豪宅海璇一伙三房戶，最新賬面勁蝕逾1,200萬元易手。

維港頌4年跌價14%

市場消息指，海璇1座低層B室，屬實用1,129方呎三房戶，附設私人電梯大堂，原業主最初以蝕本價5,200萬元放售，新近再遭壓價至5,130萬元售出，呎價約45,438元。原業主2018年3月以6,388.8萬元一手買入，持貨逾三年，賬面蝕約1,258.8萬元或近兩成離場。

長實（1113）同區維港頌6座中層B室，實用面積437方呎，採用一房間隔，最新亦市傳以1,100萬元轉手。原業主2017年以1,278.9萬元購入，賬面蝕約178.9萬元，單位四年間跌價14%。

另一方面，市場消息指，赤柱赫蘭道12號屋，實用面積7,891方呎，另連6,179方呎花園及1,625方呎天台，新近獲買家以近8億元洽購至尾聲，呎價達10.13萬元。

資料顯示，上述物業由內地商人蔡陽力或相關人士於2016年向重慶富商安晉辰以「買殼」斥6億元購入，並隨即叫價7.4億元放售。

以最新洽購價8億元計，較四年前放售價高出約8.1%；至於業主料持貨逾四年，賬面勁賺2億元或33%。