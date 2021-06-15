上期講疫下旅行社，今期講講香港電影業。執筆之前做了reseach，發現外國大型片商去年起相繼容許新戲或新劇集於OTT平台上畫，有些甚至索性放棄戲院，直接網上上架新作。那邊廂香港片商還得日夜寄望戲院重開、加開場次、政府放寬入座人數等。外國得，點解香港電影唔得？

電影及電視娛樂製作公司華納兄弟、環球影業及迪士尼一改將電影僅於戲院上畫的模式，改由經網上串流平台同步上畫。環球影業是疫情下第一間將電影改由線上上畫的電影公司，去年4月其發行的美國動畫Trolls World Tour網上入場費19.99美元（約154.9港元），累計三周的網上「票房」收入已超越戲院上畫5個月的收入。2019年票房收入達111億美元的迪士尼，索性將經典音樂劇Hamilton電影版直接於旗下網上串流平台Disney+上畫。

然而，香港本土電影發行基本上沒有轉型的空間。有電影製作兼發行商業內人士透露，外國電影可以行以上玩法是因為OTT平台出價相當高，內地平台如愛奇藝亦願意付出高價錢吸引片商賣片。反觀即使香港有Netflix、HBO，考慮到港產片觀眾人口少，相比一套可面向東南亞市場的韓國電影，在未知電影口啤的情況下，他們買斷本地電影於平台上畫的機會渺茫，即使有幸被看上，只會以極低價接洽片商，或「電影公司諗住唔上戲院，上Netflix？Netflix都未必會睬你」。

目前本港戲院的容納人數雖然由原來50%成增加至75%，然而業內人士說，戲院防疫措施放寬雖有助提升入座率，但票房收入未有同步回升至相應水平。以2018年疫情前旗下公司一部電影於平日全日票房至少達300萬元計，今天平日票房跌至不足100萬，即在入座率上限已放寬至75%的時間，一部電影平日票房跌幅仍遠67%。

戲院狂推優惠入場是另一票房收入大減的原因。本月初我到荔枝角一戲院看戲，正價戲飛只需45元，連信用卡85折優惠票價僅39元，平過茶餐廳常餐。原來片商只可被動地與戲院一同承擔瘋狂優惠背後的成本，當然，票價抵自然吸到人入場，人頭撘夠。但上述票房數字反映人頭增加不足以彌補過度低廉的票價，或根本有折扣，人頭都唔係多好多。

綜觀環球影業，香港市場數一數二難撈。寫完呢篇文，我趁端午假期看了港產片《濁水漂流》，大推，本土電影還得靠自己人支持下去。

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