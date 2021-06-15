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滴滴出行赴美上市 創辦人程維富豪榜排名將急升近二千位

29分鐘前
滴滴出行創辦人兼董事長程維。

中國叫車服務巨頭滴滴出行上周以「小桔快智」，向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開招股（IPO）文件，招股書顯示創辦人兼董事長程維擁有7%股份，總裁柳青亦有1.7%股份，若根據非公開市場的950億美元估值計算，程維的持股大約值67億美元，而柳青股份估值約16億美元，二人在富豪排行榜勢大幅上升。

滴滴出行上市後，程維在《福布斯》全球富豪榜排名將會由2,378名，至少大幅上升至391名，超越包括旺旺集團創辦人蔡衍明、小鵬汽車何小鵬等人，而柳青亦在計算16億美元股票資產後，預計能夠成功上榜。

軟銀集團持有滴滴出行的21.5%股權，同時是另一間叫車服務平台Grab的大股東之一，Grab亦正準備與Altimeter Growth Corp.合併上市，估值約400億美元，上市後其創辦人兼行政總裁Anthony Tan的身家也將大增至8.29億美元。

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