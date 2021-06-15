全球房地產價格急升，而且發出自2008年金融海嘯後未出現過的泡沫警告。《彭博經濟研究公司》指出，紐西蘭、加拿大和瑞典被列為世界上泡沫最多的房地產市場，而英國和美國也接近風險排行榜的前列。

《彭博》報道，經濟學家Niraj Shah在報告中表示，多種因素正在將全球樓價推向前所未有的水平，包括創紀錄的低利率、各國的財政刺激、有限的住房存量，以及對全球經濟強勁復蘇的預期。

報告亦指，在家工作驅使人們需要更大的住屋空間，而政府亦向樓市買家提供各類稅務優惠，這些因素都刺激樓市需求。

彭博經濟研究用多個數據指標估計全球樓市的泡沫程度，讀數越高代表市場修正風險越大。在這些指標中包括，樓價與樓租比率、樓價與收入比率、樓價增長率等，都有助於評估樓價升勢以及可持續性，而經合組織（OECD）成員國的樓價比率，已高於2008年金融危機之前的水平。

分析顯示，樓市的風險指標明顯在上升，但由於利率仍然很低，而貸款標準亦普遍高於過去，亦有各國政府宏觀審慎政策，所以樓市突然崩盤的觸發因素仍並不明顯。Shah指出，未來一段時間之內，樓價可能會是降溫而不是崩盤。

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