●滙控（005）確認將於今年底前關閉馬來西亞13家分行。外媒引述滙豐一份聲明，稱現有客戶可繼續在分行、自動櫃員機、電話銀行或數碼銀行平台上進行銀行交易，強調馬來西亞仍然是持續增長的市場，惟根據目前的金融和銀行服務的發展，故選擇拓展數碼化銀行業務，並減少分行數目。

內險

●眾安在綫（6060）首五個月的原保險保費收入總額約為77.25億元人民幣，按年大增44.4%。

●中國人壽（2628）首五個月累計原保險保費收入約為3,864億元人民幣，按年升4.5%。

醫藥

●基石藥業（2616）與輝瑞將在大中華區就c-ros oncogene 1陽性晚期非小細胞癌共同開發勞拉替尼（lorlatinib），這項即將在中國展開的臨床研究，將是lorlatinib在該靶點的全球首個關鍵性研究。

其他

●花旗將推出手機投保組合保障服務，涵蓋人壽、住院現金、危疾及意外多重組合保障，毋須驗身，最快10分鐘可完成投保。現時經手機投保，可獲最高4.5個月的保費回贈及1,000元信用卡簽賬回贈。

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