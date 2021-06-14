內地零售市場有回暖迹象，但不少相關板塊股表現仍見低迷，餐飲股是其中之一，在中長線投資的前設下，認為海底撈 （6862）值得留意。

集團主要以「海底撈」品牌經營火鍋店及外賣業務。截至2020年12月，集團擁有及營運的餐廳1,298家，其中1,205家餐廳位於中國內地，93家位於包括港澳台地區、新加坡、越南、馬來西亞、印尼、韓國、 日本、英國、美國、加拿大及澳大利亞等14個國家和地區。此外，集團亦於中國多個城市經營外賣服務。

截至去年12月底，資產淨值約102.34億元，而截至今年5月底已發行股數為53億股，計出每股淨值折合為2.3015港元，相對今年6月11日收報39.80元，市賬率為17.29倍，高於1倍，反映就基本面而言，現價是略為偏高。

而參考於2019和2020年之每年最高市賬率為17.41和27.37倍，平均值為22.39倍，高於現時的17.29倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為2.3015元，得出每股合理值為51.55元，較39.80元之潛在升幅為29.52%。

參考6月11日瑞信發表研究報告，給予「跑贏大市」評級，目標價為50元，與筆者計出的51.55元相若，進一步反映現價進場風險不大。

海底撈今年2月16日高見85.80元（暫為歷史新高），之後不斷反覆向下，較6月10日為今年暫時最低收報39.60元，不足四個月累跌近五成四。

現價39.80元，較今年最低收市價高出0.51%，差距少於一成，加上處於2020年8月11日以來的低水平，距今歷時已達十個月，進一步確認現價進場風險不大。

謹慎者和保守者分別可於36和32元或以下進場，此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為50至55元。

至於止蝕位，則為買入價下跌20%，跌穿可考慮離場。

聶振邦

獨立股評人

nipchunpong138@gmail.com