英皇集團主席楊受成旗下的數碼媒體新傳企劃向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為英皇融資及力高企業融資。新傳企劃目前經營9個媒體品牌，包括「新假期」、「經濟一週」、「More」、「東方新地」、「Sunday Kiss親子童盟」、「GOtrip」及「新 Monday」等。

據初步招股書披露，新傳企劃去年收入按年跌2成至2.1億元，盈利4,116.8萬元，升53.8%。集團解釋，收入下降因為COVID-19疫情導致疲弱的消費情緒，對廣告服務的需求及預算均減少。網絡廣告收入為最大收入來源，去年貢獻1.57億元收入，按年跌2成，仍佔總收入74.4%；程序化廣告及程序化廣告分別為2,285.1萬元及1,260.8萬元。發行只佔收入8.9%，為1,872.9萬元。

招股書披露，楊受成持有新傳企劃70%股權，執行董事兼行政總裁李一培持有20%股權，「經濟一週」董事總經理李蘭嬌持有10%股權。

公司預計，所集資金將用於與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購，計劃於2年內收購2至3間有關業務公司。另外，資金亦投放於電子商務解決方案平台初期開發及營銷的員工開支、提升個人智慧消費平台的資訊科技基礎設施、開發自動化廣告投放平台等。

越秀服務明起招股 入場費3293元

由越秀（123）分拆的物業管理業務越秀服務（6626）明（16日）起招股，招股價介乎4.88至6.52元，發售3.697億股，每手（500股）入場費為3,292.9元，預計6月28日掛牌。聯席保薦人為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。國際發售佔90%，公開發售佔10%。

擬集資18.04億至24.1億元，將用收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

公司引入10位基投，分別為新華資產管理、嘉信金融、金蝶 （268） 、商湯科技、華科資本、索菲亞家居的2名董事等，共認購越秀服務約7.772億元股份。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略