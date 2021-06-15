近期除本地商界積極配合政府「谷針送禮」外，跨國企業亦傳出要求員工披露是否已接種疫苗，包括高盛及摩根士丹利等投資銀行，正強烈催谷員工接種率，以便盡快重開辦公室。

《華爾街日報》報道，美國越來越多國際企業要求員工滙報接種疫苗的情況，雖然大多數僱主未有強制命令員工注射，惟未接種員工將被禁止返回辦公室，部份僱主更直指希望全面開放辦公室時，員工接種率將達到100%。

高盛集團上周已指示美國員工，需在公司內部系統披露他們是否已接種疫苗，旨在計劃讓所有員工更安全地返回辦公室工作；已接種者能在辦公室內不戴口罩工作，其他員工則只限於個人工作桌前不用戴口罩。至於大摩及富國銀行，亦已要求員工自願登記接種情況。

美國雲服務供應商Salesforce初步試行讓已接種疫苗的員工，重返三藩市及紐約辦公室，惟每次人數僅維持100人，但同樣未有強制員工打針。

由於疫苗急推上市，不少員工因憂慮其安全性才拒絕接種，美國休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）於4月1日宣佈為逾2.5萬名員工接種疫苗，有178名人拒絕接種，而院方因而要求員工無薪停職，引起員工聯合起訴院方。聯邦法庭日前（14日）駁回案件後，工會再提出上訴，強調這是一場保障僱員權益的案件，以防止在疫苗實驗中失去工作，並成為人類白老鼠。

美國公平就業機會委員會曾表示，企業可強制員工接種疫苗，但需為不適宜接種的員工給予豁免，包括因殘疾或宗教信仰人士。

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