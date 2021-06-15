天虹紡織（2678）上周四晚宣佈，今年首5月盈利已相等於去年全年的193％以上，上周五股價一度急升21％。紡織股最特殊的是魏橋紡織，今年2月8日於1.9元，兩周後升至2.6元，上月跌至2元以下，現價2.23元，趁高位回落買入。

1）魏橋內資股7.81億股，絕大部分由山東首富後人持有；H股4.24億股。總市值26.6億元，H股只佔9.2億元。姊妹股宏橋（1378）市值1,023億元，魏橋H股只及其0.9％。魏橋2004年上市，IPO價8.5元，現價潛水74%。

2）2020年，魏橋營收127億元人幣，跌16％；純利2.05億元人幣，跌6％。

集團持有存款114億元人幣，去年利息收入0.31億元人幣，折合收周息不足0.3厘；銀行借貸22.6億元人幣，利息支出1.11億元人幣，折合付息4.9厘。存款收低息同時借錢付高息，莫名其妙。若不借貸，節省利息支出1.11億元人幣，而存款利息只是少了700萬元人幣，去年應賺3.09億元人幣而非2.05億元人幣，往績PE是6.9倍而非10.4倍。

PB僅0.12倍

3）去年底，魏橋每股NAV 15.53元人幣（18.83港元），PB低至0.12倍。這是第一個吸引點。

去年底，魏橋手上淨現金91.4億元人幣（111億港元），每股淨現金高達9.3港元，相等於股價的4.2倍，現價只是現金值的24%，這是第二個吸引點。

4）魏橋超低PB、超高現金值，是私有化誘因。H股市值略逾9億元，私有化以0.25倍至0.35倍計，所需現金只是20億元至27億元。

＊魏橋現價2.23元，小注冷敲，所付PB 只是0.12倍。股價若升100％至4.46元，PB都只是0.24倍，而股價都只是現金值的48％。當然，最佳希望是大股東提私有化。

同場加映：6月1日於0.172元初薦英皇娛樂（887），6月7日於0.20元再薦，昨收0.228元，較初薦前大升33％，現價預測PE 6.8倍，PB 0.31倍。坐定定，目標價重溫：0.34元，仍有水位49％。

5月4日於1.16元初薦美聯集團（1200），6月3日於1.4元再薦，昨收1.55元，較初薦前大升34％。現價預測PE仍僅4.7倍，PB 0.82倍。坐定定，目標價重溫：1.93元，尚有水位25％。

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