【數碼金魚缸】據統計，去年每八分鐘，就有一宗勒索軟件得逞的個案，情況都幾觸目驚心，若稍有留意這類新聞，都會發覺幾乎無日無之。即使多大的公司，稍為百密一疏，都會顯得無助，而且連累業績兼商譽，更不利股價。有學術研究發現，網絡安全風險高的股份，需要付出較高回報才能吸引投資者。今次試以程式分析港股對網絡安全風險的敏感度。

有關勒索軟件（Ransomware）的事故可謂年中無休，話猶未了，麥當勞及電腦遊戲商Electronic Arts剛剛中招，之前則有全球最大肉類加工商之一的巴西JBS失守，其追蹤及分類牲口的系統因而癱瘓，被迫關閉美加及澳洲大部份加工廠三天，嚴重影響美國當地食品供應，更要支付近億元贖金解窘。上月則有運營美國東岸石油管道的Colonial Pipeline，廣泛地區出現供應短缺，公司急急向黑客支付440萬美元以減少損害。同月東芝的歐洲業務被攻擊，740G數據被盜取。

去年騙180億美元

隨着疫症肆虐，不少員工在家工作，為黑客帶來更多乘虛而入的機會，去年勒索軟件攻擊上升六成。超過四分一中招機構選擇投降，付贖金息事寧人，擔心事件被張揚會損害商譽，及帶來法律後果。所以現時黑客都採用所謂雙重敲詐的策略，即一邊把敏感資料加密封鎖，癱瘓系統，一邊威脅公開盜取的機密或私隱資料。

由於風險與回報遠好過揸槍去搶，勒索軟件已變成數以百億美元產業，更發展至勒索即服務（ransomware-as-a-service)，即黑客集團出租勒索軟件套裝予其他犯罪份子，事成後分成。有指現時活躍此道的20多個組織，去年合共得手180億美元，平均每宗成功敲詐15萬美元。

最近幾位歐美金融學者聯合發表研究，指網絡安全風險已成為投資者衡量股票的一個因素，易出現網絡隱患或受攻擊的公司，其風險溢價亦會較高，意味需要較高回報來吸引投資者，其合成一個以高網絡風險為本的投資組合，投資高風險股、沽空低風險股，回報達到8.3%。該研究為數千家美國上市公司編製的網絡風險指數，主要從公司的風險披露中，挖掘提到網絡風險的篇幅、字眼有多負面，並與一些曾中伏公司的各項指標作比較，相似度越高的，風險指數亦會較高。

堡獅龍事後挫兩成

我嘗試探討港股有否類似特性，從港交所的通告中找來五家近幾年出現資料被黑客外洩的股份，當中以2018年國泰航空（293）外洩940萬客戶資料最矚目，公司要多番解釋，亦要事後檢討，而偉易達（303）2015年亦遭入侵，被盜全球500萬客戶資料，事件導致其網上平台關閉數周，拖累該年度收入及盈利。

我將這五家公司在公佈有關事故後五個交易日的股價並列，發現事件確是明顯的利淡訊號，其中國泰幾日下來跌超過7%，堡獅龍（592）去年中的事故後更大跌兩成，唯一異類是香港寬頻（1310），股價幾日內不跌反升近17%。即使一個月後，有三隻仍然低於事故前的價位。

未知是否消息事先已走漏，有股份在公佈前已不斷調整，公佈後的股價表現或未反映事件的全部影響。事關不少公司其實未有在事發後即時公佈，最離譜的國泰，出事後逾半年才出通告，而偉易達及堡獅龍亦在事發近兩周才作出披露，所以部份影響可能在公佈前已開始反映在股價上。

上述的研究還發現，網絡安全風險有累街坊的元素，即一旦出現事故，受影響的不單止苦主的股價，還會令其他被視為高危者的股價受挫。再者，這種風險的觀感並非短期性，甚至可用以預測該股未來12個月，相對其他股份的走勢。

我再以國泰為例，在公佈入侵事故後，其股價即使在一個月內收復不少失地，但仍明顯跑輸幾家航空股。

偉易達亦遭遇同一命運，相較兩隻規模相若的股份瑞聲（2018）及聯想（992）一度跑輸近一成，一個月後有關幅度才收窄。

美企風險披露較詳盡

至於能否把港股的網絡安全風險作比較，現時不少具規模上市公司的年報，均有特定篇幅披露如何防範這風險，尤其是公用股、金融股等敏感行業，一些面向消費者的公司如大酒店（045）、金沙（1928）等，亦有列出相關政策，但部份說法仍流於籠統及簡要，未有提到具體措施，如有否聘用專家顧問，或購買這方面的保險，要利用這些有限披露來評價公司的網絡安全風險殊不容易，不像美國的上市企業，會因為監管要求，及預防他日被訴訟的可能，而會用字較精確，亦不敢低估風險。

查實營運數碼化幾乎已是大趨勢，沒有企業可以迴避資訊安全風險的課題，試想想一旦網上銀行服務的客戶賬戶及密碼外洩，對銀行來說是多大的震撼彈，又或港鐵的客運系統被癱瘓，對民生有多大影響，已非單單引發關公災難的程度。何況肇事原因可能只是一個萬年不改的密碼、一個大意的鏈結點擊，便可以萬劫不復，故此未來這方面的投資已成必需，而且要把安全意識灌注到企業文化之中，這方面的工作好壞，勢將影響公司股價。

尼奧

作者電郵：leothecoder@gmail.com

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