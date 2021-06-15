新一期4,500個白居二名額蜂擁入市，居屋越搶越貴。荃灣尚翠苑交投熾熱，本月上半月已錄得14宗未補地價二手成交，呎價一周內兩破頂，一個極高層單位呎價逼近1.4萬元，再創新界區未補地價居屋新高，賣方勁賺318萬元離場。

美聯物業柯志東表示，尚翠苑C座極高層8室，實用面積441方呎，2房間隔，今年3月以598萬元放盤，本月初反價至629萬元，議價後以615萬元未補地價沽出，呎價13,946元，無論樓價及呎價均創屋苑居二市場新高，呎價更打破屋苑上星期13,796元紀錄，再創新界區未補地價居屋新高，新紀錄再略為推高1%。原業主2017年6月以296.9萬元入市，持貨4年賬面獲利318.1萬元，升值1倍。

荃灣區本月暫錄得80宗二手買賣，尚翠苑佔14宗，是區內交投量最多屋苑，較指標上車屋苑荃灣中心僅2宗多6倍。

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