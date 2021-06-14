G7論壇談了很多東西，有些內容是針對中國，由於涉及《國安法》，所以就不多說了。其中一個大家關心的重點，是全球最低稅率。

提高全球最低稅率有很多複雜背景，例如大家都知道美國拜登政府一直很想加稅，他們也見到最有錢的富豪透過高級財金技術巧妙地避稅。

強制全球定立最低稅率，是魚蛋論。如果只有美國加稅，那麼國際企業在美國本土的operation只能搬去其他國家，但如果每個國家都有最低標準稅率，那麼加稅嘅衰人就不止一個，大家都係衰人。

訂立全球最低稅率只係第一步，第二步係完善全球化嘅徵稅稅網。

避稅天堂和巴拿馬文件爆出後幾年，全世界才發現原來有錢人有這麼多方法走資、洗黑錢和避稅。竊國者侯，光是1MDB背後的資本玩家，就巧取豪奪了國家幾百億。

何況現在全球政府缺錢，自然要找這班人開刀。這玩意是全球性的，超越國家矛盾，因為這班避稅玩家是國際公敵。正如中國人也好奇那些政商玩家如何把錢走資去其他地方，FBI也想知道通緝犯如何收藏那些黑金，在這個層面，說不定在落地的operation有合作空間，形成有趣的博弈關係，亦敵亦友。反正大家都冇錢，唯有通力合作，先把這些逃稅的傢伙揪出來，至於如何瓜分他們的利益，就是另一個層面的事。

現在大家放着不管，每一個國家都收唔到錢，但他們，卻自肥了。

渾水

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