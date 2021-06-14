掌舵滙豐亞太區行政總裁11年的王冬勝，上周退下火線，隨即獲委任為滙豐銀行歷來第二位非執行主席，接替卸任的史美倫。據悉，王的新職位任期訂為3年，期滿後雙方同意下可續任，與母公司滙控（005）獨立非執董的任期安排接近。除了續住山頂「大班屋」，王冬勝的辦公室將由原來位於中環總行34樓搬上40樓，地位更超然，影響力未必減退。

40樓原本作為活動場地及會議室之用，昔日牆上掛着歷任主席油畫，以往並無集團高層闢作辦公室，新office現正裝修，完工後滙豐新主席將座鎮此層。

外界相信，年底「登七」的王冬勝，會是非一般的非執行主席。分析指，集團策略「重返亞洲」，他在中港政商界人脈綿密，熟悉大中華市場，在滙豐擔任要職16年後再轉做非執行主席，相比兩位年輕而資歷較淺的亞太區聯席行政總裁接班人，王的地位突顯，正如英國《金融時報》形容，他是滙豐「必不可少的元老政治家」（indispensable elder statesman）。

市場預期，日後在中國策略布局上，王冬勝會繼續出謀獻策，面對未來多變的國際形勢，倘集團再遇近年中美爭拗兩面受壓等重大風險事故時，由非執行主席「壓陣」，幕後為滙豐護航的角色仍然重要。

回顧王晉升之路，除了歸功於其網絡深厚及個人手腕了得，亞太區交到成績外，天時地利及運氣亦從不缺席。

2005年他由渣打過檔滙豐，擔任執行董事主管中港業務，適逢雷曼風暴後集團核心西向東移，2009年國慶六十周年前夕，時任滙控舵手紀勤宣布，將行政總裁辦公室由倫敦常駐香港，又改組架構由紀本人（集團CEO）兼任滙豐主席，而滙豐首位華人主席鄭海泉淡出，王冬勝走馬上任接替調回英國的霍嘉治，不足五年時間，便登上滙豐亞太CEO之位，連他自己也意想不到。

位於山頂中峽道的「大班屋」，傳統上由滙豐駐港最高層入住。紀勤常駐香港後，接替鄭海泉遷入大屋，之前先大舉裝修，豈料2010年下旬滙控高層大換班，紀勤未入伙已離職，歐智華翌年起接掌滙控行政總裁兼滙豐主席，但歐總作風港英兩邊飛，無意住中峽道，結果翻新後的「大班屋」交予王冬勝入住，一住至今十年。

電子支付雖大行其道，但滙豐仍是最大的發鈔行，王加盟滙豐後，一直代表該行簽署歷年各版新鈔，除了2015年發行的150周年紀念鈔，由當時滙豐主席歐智華與王冬勝雙簽名。另一發鈔行渣打，則一直沿用雙簽名制（香港CEO及財務總監）；日後若滙豐需加印新鈔，未知會否也考慮雙簽名。

退下火線但仍擔任非執行主席的王冬勝，未來一段時間，相信在滙豐內外仍不乏其身影。

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