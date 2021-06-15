聯儲局將於今明兩日舉行議息會議，雖然市場已預期聯儲局將維持息率不變，但投資者仍關心目前通脹急升情況會否非暫時性，而令貨幣政策或提前收緊。而美股隔晚個別發展，道指早段跌逾200點，但尾市跌幅收窄至85點；標指跟納指則再創收市新高，分別升7點及104點。

至於港股長周末假期後，估計仍缺乏方向，短線恒指或於28,500至29,300之間上落，靜候美國聯儲局議息結果，以及多國央行於周四公佈議息結果，當然A股走勢對港股影響更大。

瑞聲科技（2018）首季業績顯示，公司喺連續四年毛利下跌及市場份額下降之後，現有業務已趨於穩定，而新相機業務出貨量增速超過了行業，公司喺產品組合升級、生產率提高及利用率上升下，帶動整體毛利率上升。集團首季每股盈利好過市場預期20%至30%，主要受惠聲學及光學毛利率按季強勁改善，現時估計經歷過去三年跌勢後，毛利復甦將帶動每股盈利喺2021年顯著反彈，

而瑞聲過去兩星期股價顯著做好，主要受惠華為發布鴻蒙2.0系統，消息利好5G以至整個手機產業鏈股份表現；其次係蘋果公司將於本周舉行一年一度之開發者大會，氣氛有利蘋果概念股。第三係國際數據公司IDC預期，今年智能手機出貨量將達到13.8億台，按年增長7.7%。不過即使撇除有關因素，瑞聲早前公布第一季業績表現強勁，毛利率改善情況優於預期，大行亦憧憬光學產品會有相當強勁增長，相信股價仍有力做好。

光學組件製造商將迎來增長，因智能手機市場復甦，及長遠而言汽車與VR/AR產品正推動需求，相信目前係投資者重新關注行業嘅理想時機，其中瑞聲可受惠塑膠鏡頭業務。集團繼續推動產品線管理嘅組織轉型計劃，提升人均生產效率。光學業務方面，集團市場份額有持續增加，1G5P混合鏡頭喺2021年首季度已正式量產出貨，差異化用戶體驗將加速其他高端玻塑混合鏡頭項目導入進度，及進一步提升集團產品效及質素。現價買入，跌穿52元止蝕，上望目標60至65元。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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