工商物業交投持續暢旺，市場續錄大額成交。中環有迷你商廈最新市傳以4.3億元易手，較早前放售價勁劈5,000萬元。

市場消息指，中環荷里活道35至37號C Wisdom Centre全幢，樓高26層，總面積約23,889方呎，原業主最初於4月時叫價4.8億元放售，新近減價5,000萬元或約一成，至4.3億元轉手，呎價約1.8萬元。據了解，物業全數單位已獲承租，每月租金約80萬元，租金回報約2.2厘。

資料顯示，原業主於2019年以3.8億元購入上述物業地盤，及後重建發展成商廈；以成交價計，原業主持貨逾1年，賬面獲利5,000萬元或約13.1%。

上述物業由低層地下至3樓為商舖用途，而6樓至26樓則為寫字樓，另5樓為平台花園；基座樓面約1,300方呎，而寫字樓樓面每層則約950方呎。

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