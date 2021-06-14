港府去年11月刊憲放寬強積金（MPF）投資A股一成上限，業界立即部署，市佔率最高的宏利上月中去信成員，指今年10月會上調「宏利MPF香港股票基金」投資A股比例上限至三成，換言之，最多48億元資產可北上掃貨。惟有聲音質疑，港股基金竟然可以劃出3成投資風險等級不同的內地股票，與基金投資目標相違背，或令打工仔混淆揀錯基金。

宏利首季基金概覽顯示，「宏利MPF香港股票基金」持倉最大資產為騰訊（700），錄8.7%，其後依次為友邦（1299）及美團（3690），分別錄7.01%及6.53%，十大資產當中，有7間屬內地公司。今年首季回報僅1.1%，截至5月底的一年回報錄41.45%。

原先該基金投資目標為提供中至⻑期資本收益增⻑，投資於主要為香港聯合交易所上市公司或任何證券交易所上市的香港經濟各類⾏業公司股份。不過，宏利5月14日去信計劃成員，稱該基金投資組合可將其少於30%的資產淨值透過股票市場互聯互通機制投資於在中國內地上市的公司股份，並於10月4日生效。以該基金截至上月底資產規模160億元計，若盡買三成，即最多48億元可投入A股。就此項做法會否與港股基金原意不符，宏利發言人未有回覆本報查詢。

積金界人士認為，有關改動主要反映A股投資比例獲放寬。高治顧問有限公司創辦人余天佑指出，近期不少核准匯集投資基金（APIF）更新投資策略，至於採納有關APIF的強積金計劃成份基金是否需要通知成員，則視乎成份基金銷售說明書的寫法，若當初介紹比較籠統，則未必需要作出通知；若過往寫得太仔細，列明設有10%投資上限，現時便需要作更改。余天佑另補充，基金命名欠缺指引，成員揀選基金前宜先了解基金投資策略。

香港中文大學商學院高級講師李兆波認為，目前宏利只是整調了投資上限，不代表基金經理會一下子用盡三成額度，坦言自己從不沾手A股，「因為好難揀，內地大把垃圾公司，業務又有水份，A股指數其實某程度反映市場憂慮」，提醒計劃成員留意季度基金概覽的十大持股等變化決定是否需要換馬。李兆波進一步質疑投資策略變更後，「香港股票基金」變得名不副實，令計劃成員混淆，提議直接易名為「中港股票基金」。

積金局發言人回應本報查詢指，受託人須確保基金的投資及名稱，準確地反映其投資目標及政策，若基金名稱述明某個特定地區或市場，便必須主要投資於該地區或市場，如受託人需要修改強積金計劃說明書，包括列載的基金的投資目標及政策，須事先向積金局申請批核。

比較現時市面上主要強積金港股基金，僅得富達在十大持股中，披露投資了貴州茅台A股，佔比為3.05%；其他港股基金則傾向投資在港上市的科網巨企，包括騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690），另有投資蒙牛（2319）及中資金融股如建行（0939）、工行（1398）及平保（2318）等，港股基金本已極具中資色彩。

本報向市場其他主要受託人查詢，其中BCT銀聯多隻基金投資於A股的資產比例將不再受限於10%，包括中國及香港股票基金、亞洲股票基金、環球股票基金及部份混合資產基金，發言人僅指出，投資經理會按需要調整基金投資策略，以履行基金的投資目標。

永明金融指出旗下大部份成分基金以多元經理投資模式管理，即成分基金資產分配兩項或以上的基礎基金，會引入持有A股並具增值潛力的基礎基金至平台；滙豐、友邦則稱投資策略無變。

港府去年11月13日刊憲，將上海和深圳證券交易所納入積金局「核准證券交易所」名單，強積金基金投資於A股市場的比例，毋須再受限於「連同其他證券投資」不能超過基金淨資產值10%的規定。

財經事務及庫務局局長許正宇當時表示，新修訂將為強積金投資管理人提供更大的靈活性，在符合相關監管規例及基金產品設計的框架情況下，可增加投資在內地交易所掛牌的股票，令強積金資產有更多元的投資機遇。

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