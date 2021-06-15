內地飲料生產商天喔國際（已除牌，前股份編號1219）去年11月退市後，聯交所進一步對公司及其9名董事作出紀錄行動。聯交所上市委員會譴責天喔國際及前執董林建華、勵恒、林鏗、執董林奇、楊瑜銘，並批評非執董劉釗，及前獨立非執董張睿佳、劉乾宗、王龍根等人。

天喔國際在2018年被揭發一些不尋常的交易，包括向時任主席兼大股東林建華有關聯的公司，提供了3.4億元人民幣財務資助，以及在缺乏適當文件下支付了總值17億元人民幣的預付款項。天喔國際隨後亦未有準時公佈業績，導致停牌，最終更被除牌。

聯交所形容林建華的有關舉動實為惡劣，他不當行使董事職權，沒有避免交易中的利益及職務衝突，代表天喔食品簽立了信貸額度合約。他沒有遵守該公司的內部監控程序，未有向董事會報告信貸額度 合約以及財務資助，更沒有促使該公司就有關交易遵守《上市規則》

聯交所指，天喔國際缺乏足夠及有效的內部監控。由於缺乏或沒有足夠的制衡，林建華事實上擁有著不受約束的權力。該公司的內部審核亦缺乏獨立性，資源亦不足。各董事亦違反了其有關內部監控的職責。

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