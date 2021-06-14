【本報訊】積金一哥宏利率先更新港股基金投資策略，擴大A股投資上限至三成，做法暫未有同業跟隨。本報向多間受託人查詢，部份回覆本身的投資策略較具彈性，故無需要作出更改。

富達披露持茅台3%

現時市面上主要強積金港股基金，均未有大手買入Ａ股，僅得富達在十大持股中，披露投資了貴州茅台A股，佔比為3.05%；惟其他港股基金已押重注在內地企業，並傾向投資在港上市的科網巨企，包括騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690），另有投資蒙牛（2319）及中資金融股如建行（939）、工行（1398）及平保（2318）等，本已極具中資色彩。

本報向市場其他主要受託人查詢會否有宏利類似改動，其中銀聯發言人僅指出，BCT銀聯多隻基金投資於A股的資產比例將不再受限於10%，包括中港股票基金、亞洲股票基金、環球股票基金及部份混合資產基金，投資經理會按需要調整基金投資策略，以履行基金的投資目標。

永明金融指出旗下大部份成份基金以多元經理投資模式管理，即成份基金資產分配兩項或以上的基礎基金，會引入持有A股並具增值潛力的基礎基金至平台。

滙豐、友邦則稱投資策略無變，其中前者命為「中港股票基金」的港股基金，未有特別講明會透過互聯互通買內地A股。