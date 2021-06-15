港府去年11月刊憲放寬強積金（MPF）投資A股一成上限，部分受託人已上調A股比例。滙豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱表示，A股現時已佔旗下中國股票基金超過10%，雖然「每天都在找機會加一點」，但現時A股股價不算便宜，要等市場回調才能找到機會增加持倉，不急於提高A股比例。

她又說，今年A股市場表現不如港股，但強調A股市場有很多港股及海外市場找不到的獨特投資機會，尤其看好電動汽車、太陽能產業及軟件本地化的投資主題。

至於會否推出純A股基金，滙豐香港退休金主管盧德芳表示，市場上已有類似的選擇，內部會再研究是否能為客戶提供更好的選擇，暫未有定案。

手機APP「換馬」指示倍增

滙豐去年在手機應用程式加入強積金資產、組合回報及基金轉換功能後，該行收到的基金轉換指示按年大增151%至57.8萬次，當中114%增長都來自手機應用程式。盧德芳估計，原因是疫情下市民減少外出意欲，較少前往分行，加上經手機應用程式處理更方便，但就未見用戶有明顯的「換馬」傾向。

另外，友邦早前宣佈重組強積金優選計劃，8月中起終止計劃內的日本股票基金及香港股票基金，有關資產會分別轉撥至亞洲股票基金及大中華股票基金。被問到滙豐會否有類似的整合計劃，盧德芳表示，該行基金資產規模較大，有利降低開支比率，故暫時未有整合壓力。

盧德芳又預告，該行月內會推出MPF定期提取服務，讓年滿65歲或符合提早退休條件的成員，申請每月定期收取指定金額。

滙豐MPF市佔率跌0.8%

MPF顧問駿隆公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（24.9%）、匯豐（18.4%）及永明（10.6%）。永明及宏利過去12個月市佔率增幅最高，分別錄得1.4%和0.3%，相反匯豐的市佔率下滑最多，跌0.8%。

盧德芳表示，對市佔率沒有特定目標，但指滙豐旗下基金有六成屬於積金局定義下的低收費基金，該行會適時檢討基金投資組合、表現，同時加強服務數碼化，以保持競爭力，期望市佔率會繼續向上發展。

至於MPF表現，根據駿隆統計，年初至今表現最佳的成份基金中，首三位都是歐洲股票基金，依次為「友邦強積金優選計劃 - 歐洲股票基金」、「宏利環球精選(強積金)計劃 - 宏利 MPF 歐洲股票基金」和「AMTD 強積金計劃 - AMTD 景順歐洲基金」。

而年初至今表現最差的成份基金，大部分都是債券基金，首三位依次為「富達退休集成信託 - 國際債券基金」、「永明強積金集成信託計劃 - 施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位」和「信安強積金—明智之選 - 信安動力環球債券基金」。

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