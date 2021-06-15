多家發展商提價推盤，信置（083）旗下馬鞍山烏溪沙Silversands今日加推3號價單共21伙，當中包括9伙兩房戶、3伙三房戶、2伙四房戶，另7伙為特色單位。定價1,087.4萬至2,960萬元，呎價24,426元至28,833元。扣除16.5% 最高折扣優惠後，折實價907.97萬至2,471.6萬元，呎價20,396至24,075元。折實平均呎價21,914元，比今年1月時首批均價19,888元貴逾1成。

是次入場單位是5B座3樓C室，實用面積433方呎，兩房間隔，連平台93方呎，折實價907.97萬，呎價20,969元。最低呎價為5A座7樓G室，實用面積448方呎，兩房間隔，折實價913.74萬，呎價20,396元。發展商落實本周六開售58伙，當中以價單開售40伙，包括早前價單的餘貨，另18伙招標。

大角嘴利奧坊．曦岸周六開售7伙

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，大角嘴利奧坊．曦岸加推7伙，於本周六發售。當中包括5伙兩房單位及2伙開放式單位，折實介乎533.71萬至1,084.71萬元，呎價24,749至26,861元。利奧坊．曦岸至今累售326伙，佔可發售單位372伙近88%，套現逾20億。而利奧坊系列累售1,197伙，套現逾68億元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略