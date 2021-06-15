屯馬綫即將本月27日通車，帶動啟德區樓市氣氛，恒地（012）啟德The Henley 加快推盤，集團營業（一）部總經理林達民表示，項目本周五開售一期96個單位，入場費573萬元；一期餘下單位在下半年或將加價5%，預告最快七月推出項目二期。

The Henley I本周五（18日）開售96伙，當中包括上周修改定價的20伙；是批單位面積186至889方呎，折實售價約573萬至3,057.9萬元，折實呎價24,797至36,013元，折實平均呎價為28,866元

林達民指，有見屯馬綫全綫通車，預料會帶動啟德區樓價，The Henley需求大的單位考慮率先加價，料下半年有5%增長。而二期亦最快在七月推盤，三期則仍待批預售。他補充，項目累售206伙，套現23.7億元。

澧信工程董事梁志明表示，The Henley 引入中央水源冷暖系統，採用淡水循環冷卻機制，利用天台散熱器冷卻主機機身的熱水，再輸送冷水到每層的分體主機以製造冷風。

將來冷暖系統可以集中大廈維修，節省住戶維修費用及電費，比一般分體冷氣機節能10%，散熱部份放在公共地方，可以減少室內嘈音。

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