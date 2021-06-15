星島（1105）公佈，執行董事兼董事會主席郭英成已與公司訂立聘用協議，有權收取董事酬金每月1元。其女郭曉亭則有董事酬金每年150萬元。

執行董事中，以鄭威的酬金最高，每年可收取酬金連其他津貼183.6萬元。董事會同時委任鄭威為首席財務官。

其餘執行董事，包括前醫管局主席胡定旭、「玩具大王」蔡志明幼子蔡加讚和韓永紅則可收取每年20萬董事酬金。

政協任首席運營官

另外，董事會委任江蘇泰州市政協蔡晉為首席運營官，本月4日起生效。

本報早前曾報道，34歲的蔡晉，大學就讀港大工商管理，之後到浸大讀傳理系碩士，畢業後曾任無綫和星島的財經記者，之後轉到鳳凰衛視擔任財經主編。數年前當選老家江蘇泰州市政協，亦是江蘇泰州旅港同鄉會常務副會長兼秘書長。

有傳蔡晉因為財經界工作而認識郭家，近年先後任職由郭英成任主席的佳兆業集團傳媒及投資者關係部總經理和市場部總監。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略