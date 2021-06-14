【本報訊】端午節長假期無損樓市熾熱氣氛。據中原統計，十大屋苑於三天長假期錄得23宗成交，周末則錄得20宗，按周微升5.3%。沙田第一城6月上半月樓價再彈半成，升幅冠絕十大屋苑。鰂魚涌太古城叫價低於1,000萬元放盤更進入倒數階段，現不足10個。二手樓續現破頂成交，屯門瓏門、天水圍栢慧豪園及東涌海堤灣畔齊誕新樓王。

中原陳永傑表示，一手市場交投熾熱，本月短短兩星期已錄過千宗成交，料本月一手成交可達最多2,500宗高水平。有部份新盤向隅客開始心急入市，帶動二手屋苑交投；隨着本港疫情持續穩定，市場上利好消息較多，樓市持續健康發展，料月尾中原城市指數CCL有望升穿190點。

康怡距高位僅1.5%

不過，受白居二搶客影響，加上不少業主反價，十大屋苑交投顯著放緩，6月份上半月只錄得約125宗成交，較上月同期160宗減少兩成；惟樓價走勢向上，半數屋苑樓價錄得升幅，包括鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，升幅0.9%至5.5%；沙田第一城本月有兩宗細戶成交呎價升破2萬元，拉高本月平均呎價至18,105元，按月升5.5%，升幅冠絕十大屋苑。

中原趙鴻運稱，太古城6月上半月暫錄19宗成交，區內1,000萬元以內賣盤一直求過於供，現存10個以內。屋苑再賣一間1,000萬元內放盤，為鄱陽閣低層F室，實用面積545方呎，兩房間隔，以918萬元易手。原業主1977年以14.35萬元買入，持貨44年升值63倍。

市場消化大量平盤，康怡花園長假期僅一宗買賣，為N座高層1室，屬實用面積490方呎兩房，以1,000萬元易手，呎價20,408元，與歷史高位僅低1.5%。

屯門站上蓋瓏門最新有兩房單位以癲價905萬元易手，打破2018年屋苑同類戶型紀錄，成為歷史新高。美聯蔡偉傑表示，上述瓏門7座高層B室，實用面積485方呎，採用細兩房間隔，原業主最初開價920萬元放售，新近微減至905萬元成交，呎價18,660元。

翻查資料，屋苑對上最貴兩房成交，為8座中層A室，屬實用507大兩房戶，當時造價達900萬元，呎售17,751元；即最新成交價已超越歷史高位。原業主2014年以490.35萬元購入上址，持貨七年，大賺逾八成。

栢慧豪園直逼千萬

另外，天水圍栢慧豪園大單位造價直逼1,000萬元，為1座中層E室，實用面積832方呎，屬四房間隔，剛以998萬元易手，樓價破盡屋苑入伙14年以來紀錄。美聯翟曉明指，一連三天假期，東涌錄得約七宗二手買賣，其中海堤灣畔1座高層A室，實用面積582方呎，剛以885萬元易手，成為屋苑歷來最貴兩房樓王。