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【何車500】金邦達核心業務PE奇低 - 何車

42分鐘前
■金邦達是國內唯一一家同時獲得六大信用卡組織認證的金融科技企業。核心業務PE低至0.2倍，今年預測股息率高達11.8厘。
columnist
專欄作家 : 何車

去年4月20日於3.16元薦買電子支付相關股百富環球（327），引用大行目標價5.46元，現價9.46元，累計升幅兩倍，市值由35億元大增至104億元。羨魚不如結網，吼支付軟件股金邦達（3315）。

1) 金邦達1995年成立，2013年上市，IPO價5.39元，掛牌3個月見8.35元（市值70億元），去年歷史低價1.28元（市值10.7億元），現價1.78元（市值14.8億元），掛牌7年潛水67％，今年預測盈利1.77億元人幣，仍較掛牌年1.41億元人幣高出兩成半。

金邦達是國內唯一一家同時獲得中國銀聯、VISA、萬事達、美國運通、JCB，及大萊等六大信用卡組織認證的金融科技企業。支付與信貸的蓬勃發展，為金邦達的嵌入式軟件與安全支付業務帶來龎大商機。

2) 2020年，受疫情影響，金邦達營收12.82億元人幣，跌10％；純利1.46億元人幣，跌18％。

2021年，金邦達盈利可重回2019年的1.77億元人幣水平，預測PE僅6.8倍。

高息11.8厘

3) 去年底，金邦達手上淨現金12億元（折合14.58億港元），相等於公司市值高達98％。將公司市值減去現金，將盈利減去利息收入，得出金邦達的核心業務PE低至0.2倍！

無獨有偶，去年4月薦買百富，百富其時手上淨現金亦相等於公司市值的97％，核心業務PE亦是0.2倍。

4) 金邦達今年預測PB 0.58倍，較上市以來平均折讓一半。

5) 金邦達2020年每股派息0.18港元，往績股息率10.1厘，今年預測派0.21港元，股息率高達11.8厘。

★金邦達現價1.78元，目標價3元，潛在升幅69%。目標價的核心業務PE仍只是2.5倍。

同場加映：5月25日於1.73元薦買京能新能源（579），上周五收1.85元，較薦買前升7％，現價今年預測PE 4.6倍，PB 0.48倍。公司業務包括燃氣發電、風電、水電、光伏發電，是最便宜清潔能源股之一。龍頭風力股龍源電力（916）今年預測PE 14.2倍，PB 1.37倍，京能較其折讓非常大。

京能平日交投平淡，上周五轉熱，有「埋位」迹象，目標價重溫：2.49元，尚有水位35％在後頭。

何車

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