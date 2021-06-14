去年4月20日於3.16元薦買電子支付相關股百富環球（327），引用大行目標價5.46元，現價9.46元，累計升幅兩倍，市值由35億元大增至104億元。羨魚不如結網，吼支付軟件股金邦達（3315）。

1) 金邦達1995年成立，2013年上市，IPO價5.39元，掛牌3個月見8.35元（市值70億元），去年歷史低價1.28元（市值10.7億元），現價1.78元（市值14.8億元），掛牌7年潛水67％，今年預測盈利1.77億元人幣，仍較掛牌年1.41億元人幣高出兩成半。

金邦達是國內唯一一家同時獲得中國銀聯、VISA、萬事達、美國運通、JCB，及大萊等六大信用卡組織認證的金融科技企業。支付與信貸的蓬勃發展，為金邦達的嵌入式軟件與安全支付業務帶來龎大商機。

2) 2020年，受疫情影響，金邦達營收12.82億元人幣，跌10％；純利1.46億元人幣，跌18％。

2021年，金邦達盈利可重回2019年的1.77億元人幣水平，預測PE僅6.8倍。

高息11.8厘

3) 去年底，金邦達手上淨現金12億元（折合14.58億港元），相等於公司市值高達98％。將公司市值減去現金，將盈利減去利息收入，得出金邦達的核心業務PE低至0.2倍！

無獨有偶，去年4月薦買百富，百富其時手上淨現金亦相等於公司市值的97％，核心業務PE亦是0.2倍。

4) 金邦達今年預測PB 0.58倍，較上市以來平均折讓一半。

5) 金邦達2020年每股派息0.18港元，往績股息率10.1厘，今年預測派0.21港元，股息率高達11.8厘。

★金邦達現價1.78元，目標價3元，潛在升幅69%。目標價的核心業務PE仍只是2.5倍。

同場加映：5月25日於1.73元薦買京能新能源（579），上周五收1.85元，較薦買前升7％，現價今年預測PE 4.6倍，PB 0.48倍。公司業務包括燃氣發電、風電、水電、光伏發電，是最便宜清潔能源股之一。龍頭風力股龍源電力（916）今年預測PE 14.2倍，PB 1.37倍，京能較其折讓非常大。

京能平日交投平淡，上周五轉熱，有「埋位」迹象，目標價重溫：2.49元，尚有水位35％在後頭。

何車