香港美國商會認為港區國安法帶來很大不確定性，企業以及個人在很多範疇上都不知道其「紅線」在哪裏，令到企業失去信心。

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）今早出席《南華早報》「China Conference」論壇，港台引述會上她指出，認同法治對香港社會穩定十分重要，但對於不少外國企業以及員工而言，《港區國安法》的界線十分模糊，不少人難以理解在何種情況下會令企業陷入麻煩。她亦表示，當外國企業及員工面對香港如此巨大的轉變時，需要時間摸索新法例。

早泰娜強調，隨着部分外國專才開始離開香港，人才流失問題已令企業響起警號，她建議香港需要盡快令企業及員工有安全感，才能吸引人才。

商務及經濟發展局局長邱騰華於同一個論壇回應指出，政府一直有聽取不同商會的意見，以及進行會面。他表示港府已清晰地向商界解答大量問題，期望能消除疑慮。

港交所主席史美倫亦表示，雖然部分人士對《港區國安法》的執行情況感到憂慮，但相信法例有助社會穩定，而香港仍有完善法治優勢，可以吸引資金及投資者來港。

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