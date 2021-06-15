華晨汽車原董事長祁玉民涉嫌嚴重違紀違法，於去年遭紀律審查和監察調查。遼寧省紀委監委經遼寧省委批准，於日前對祁玉民進行立案審查調查，並開除其黨籍，收繳其違紀違法所得。

《人民網》報道指，祁玉民因「喪失理想信念，無視黨紀國法，對抗組織審查」，而且收受賄款、利用職權為他人謀取利益；違規兼職取酬，進行色情交易；對華晨集團虛報利潤問題失職失責；利用職務上的便利為他人謀取利益並索取、非法收受財物，以及挪用公款給他人進行營利活動；濫用職權造成國有公司嚴重損失，致使國家利益遭受重大損失。

報道指出，祁玉民嚴重違反黨的政治紀律，以及構成職務違法並涉嫌受賄犯罪、挪用公款犯罪等等，認為性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。按有關法律規定，決定給予祁玉民開除黨籍處分，包括取消其享受的待遇、收繳其違紀違法所得、將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

祁玉民曾任大連市長，於2005年出任華晨汽車董事長，並於前年退休。去年10月華晨出現債券違約並宣告進入破產程序，隨後因披露2017及2018年年報涉及虛假記載等問題，被中證監罰款5,360萬元人民幣。於上月底，華晨已經收到復牌指引，如果公司未能以聯交所滿意的方式，對停牌作出補救，而且未能於明年底9月前復牌，公司或會被取消上市地位。

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