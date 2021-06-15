近日，樓市新盤全都熱賣，不過，大市欠佳，因此，新盤熱賣無法反映在股價上，也就是說，目前本地地產股股價未能反映新盤熱賣的好消息。

眾多本地地產股中，嘉國（173）應該是最超值，P/E值3.7倍，P/B值0.28倍，市值僅121億元的嘉國，連續多年、年年賣樓收入超過100億元。還有，不要忘記，嘉國手上的銀娛（027）市值已經值得100億元，再加上5.4厘的股息率，很難想像為甚麼會有如此超值的股存在於市場。

若論新盤熱賣，柏傲莊Ⅲ是焦點，發展商新世界（017）股價近期也曾創52周高位，之後，股價隨大市波動、調整，論P/E值，相當高，原因是去年業績受疫情打擊，表現欠佳，但是，儘管業績不佳，依然維持派息，股息率近5厘。

恒地（012）啟德新盤The Henley也是近期焦點，首批96單位均價折實2.6萬元，貴絕啟德，依然熱賣。過去幾年，恒地年年派紅股，疫情爆發之後，暫停了，的確曾經令人失望，股價也大幅調整。幸好，股價在2020年5月疫情高峯期站穩了，開始回升，近日已很接近再創歷史新位，沒有紅股，股息率並不差，達4.7厘。

長實（1113）股價跟歷史高位的距離比較遠，也就是說，股價表現比其他本地大地產股差，但是，李嘉誠以善於變魔術見稱，不久前，突然提出以51元的價格收購一定量的股份，然後註銷，一下子使到股價直飛而上，並且保持升勢至今，是近日走勢最佳的股之一。當年李嘉誠變魔術，舊長實併購和黃，成立長和（001），長和再生出新的長實，真耐人尋味。現在，大家終於明白，長和生出新長實，目的就是讓李嘉誠可以較輕易的增持長實股份，更不排除有一天全面私有化。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略