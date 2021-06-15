早前信和置業（083）、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業（127）聯手推出疫苗抽獎活動，終極大獎為觀塘凱滙二期3座47樓D室單位，一個449平方呎一房住宅單位，價值1,080萬元，同時也有20份10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。抽獎活動今日（15日）上午9時起開始接受登記，參加者需要提供電話號碼及身分證號碼，只有香港永久性居民有機會抽到凱滙單位，以及預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，而非香港永久性居民則只有機會獲得後者。

參加者須於9月1日下午5時30分或之前透過抽獎網站登記及遞交申請，而抽獎活動大使將由今日起於10個指定物業的指定櫃位協助公眾人士進行網上登記，地點包括利東街、藍灣廣場、中央廣場、信和廣場、奧海城、尖沙咀中心、裕民坊、中港城、屯門市廣場、荃新天地。

信和表示，得獎者會以隨機形式於9月8日中午12時由電腦系統抽出，得獎結果會同日在抽獎網站公佈，並於9月13日在《英文虎報》及《星島日報》刊登；而得獎者將以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式個別通知。

凡於9月1日或之前年滿18歲，並已於香港完成接種兩劑疫苗，包括於活動公佈前完成接種疫苗的居民，也可參加抽獎。合資格參加者包括所有持香港身份證的永久和非永久居民，包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工均有資格獲得；除了集團及其代理及顧問團隊中有份參與抽獎活動的設計、運作及執行的相關員工不可參與抽獎外，信和集團其他員工和家屬均可參加抽獎活動。

此外，不少其他公司亦有配合政府谷針政策，國泰及機管局同時推出抽獎活動，國泰特別大獎提供「Flycation」航班，可乘坐國泰最新空中巴士A321neo窄體客機，開私人party兼進行環港遊；另外大抽獎亦合共送出2,000萬「亞洲萬里通」（Asia Miles）里數，名額110名，包括10位得獎者各可獲贈100萬里數，以及100名得獎者各獲贈10萬里數。合資格的參加者須持有香港身份證，並於8月底前已全面接種疫苗。而機管局宣佈將送出6萬張機票，以抽獎形式送予9月前接種疫苗的香港居民及機場員工，分別5萬及1萬張，以響應政府推動市民接種疫苗。

香格里拉集團公佈，將推出抽奬活動予8月底前接種兩劑疫苗的市民，送出一年免費住宿，名額僅一個，並適用於集團全球100多間酒店。得奬者可在國際邊境重新開放後，在全球76個目的地體驗旗下酒店，包括倫敦、巴黎、東京和新加坡的旗艦酒店，以及在香港的四間酒店。年滿18歲、持香港身份證的永久和非永久居民均可參加抽奬。

長實（1113）亦公佈，將聯同長和（001）及李嘉誠基金會推禮券大抽奬，頭獎為價值500萬元的長江集團禮券，可適用於長實旗下一手物業、百佳、屈臣氏及豐澤等所有長江集團品牌。

然而，上述四間公司暫未公佈活動詳情。

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