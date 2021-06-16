路透引述4名消息人士報道，中國將準備對課外補習行業實施更嚴厲打擊，包括試行禁止假期補習和限制廣告，料價值1,200億美元的補習行業將面臨重大影響。

今日網上教育股普遍偏軟，提供在綫課外輔導及備考的新東方在線（1797）今日收報9.81元，跌3.8%；課後教育服務提供商思考樂教育（1769）跌3.8%報4.55元，創逾一年新低；推直播教學平台「網教通」的網龍（777）跌3.2%報21.1元；卓越教育（3978）跌3.68%報1.57元。

消息人士指，新規定包括試行於暑假及寒假期間禁止線上及線下補習班，於北京、上海和其他主要城市實施十二個月，然後在全國推廣。新規目的旨在舒緩學童壓力，並通過降低家庭成本來提高出生率，規定料最快在下周公佈，並於下個月生效。

而措施亦禁止「過量」（excessive）線上及線下廣告，特別是在主流媒體和公共場所，並將嚴格控制學費。據中國教育學會的最新數據，2016年中國超過75%的K-12（6至18歲）的學生參加課外補習班，行業近年發展迅速。

國家主席習近平上周表示，學生基本的學習，學校的老師應該承擔起來，而非補習社。新措施恐令相關公司收入大減七至八成，有指新措施較預料更為嚴謹，「行業要做最壞打算」（The industry should be preparing for the worst）。

中國上月公佈最新人口普查，指截至2020年的10年間，中國人口以數十年來最慢的速度增長，令人擔心其日益減少的勞動力，將無法養活日益增長的老年人口。

今個月初，中國市場監管局對15家校外培訓機構分別予以最高罰款，合共3,650萬元人民幣，包括新東方、思考樂等，市場早料有關當局會對網上教育進一步打壓。

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