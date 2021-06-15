【本報訊】超級豪宅屢見交投，長實（1113）半山21 Borrett Road昨連售兩伙分層大宅，呎價分別7.8萬及7.2萬元，套現金額達3.8億元。

成交紀錄冊顯示，21 Borrett Road 12樓1室，實用面積2,945方呎，五房間隔，成交價2.2971億元，呎價7.8萬元。另一伙是16樓2室，實用面積2,154方呎，四房間隔，成交價1.55億元，呎價近7.2萬元。兩伙單位均採用180天成交期付款。21 Borrett Road累售13伙，吸金31.86億元。

VAU Residence收逾300票

多個發展商趁市旺推盤，萬科（香港）何文田VAU Residence，上周四推出首張價單後，連日收逾300票。項目加推17伙包括四伙開放式、九伙一房及四伙兩房。面積209至388方呎，折實550.6萬至946.2萬元，呎價23,858至26,773元，折實均價25,131元，比首批的24,519元貴2.5%。

信置（083）馬鞍山Silversands加推三號價單共21伙，包括九伙兩房戶、三伙三房戶、兩伙四房戶，另七伙為特色單位。折實907.97萬至2,471.6萬元，呎價20,396至24,075元。折實均價21,914元，比今年1月時首批均價19,888元貴逾一成。落實本周六開售58伙，以價單開售40伙，另18伙招標。

恒地（012）大角嘴利奧坊．曦岸加推七伙，本周六發售。包括五伙兩房及兩伙開放式，折實533.71萬至1,084.71萬元，呎價24,749至26,861元。同系啟德The Henley I周五開售96伙，入場費573萬元；恒地指最快7月推二期。