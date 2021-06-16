財經事務及庫務局前局長、 WeLab Bank董事局主席陳家強表示，絕不認同金融體系「去中心化」，指一旦金融市場崩潰，定是由政府或央行救市以確保金融體系穩妥，故不可能實現「去中心化」。而過去一直批評加密幣沒有內在價值的他，再轟虛擬貨幣交易是紙上談兵，沒有「中間人」，只會大大增加操作虛擬貨幣實際交易的難度，交易成本亦極高。

被問到政府財政儲備不斷收縮，未來收入亦不會大幅增長，會否削弱香港抵禦外圍金融衝擊的能力時，陳家強認為政府的財政儲備和外匯基金盈餘足夠應付衝擊。

至於有人質疑政府高價賣地致樓價高企，陳家強反指香港土地昂貴主因是土地資源短缺，他贊成透過填海和開發郊野公園等方法獲取更多土地，又建議政府興建房屋，以低價賣出及禁止短期內轉讓，以滿足住屋需要和提供經濟上流的機會。

籲政府勿「硬銷」上大灣區

他呼籲政府不要「硬銷」年輕人北上大灣區，要制定清晰的產業策略，引導香港企業進駐大灣區，從而聘請更多年輕人到大灣區工作，讓他們真正參與國家發展。

陳家強又極力反對年輕人隨意消費，強調要向年輕人推廣理財投資知識，尤其是如何利用科技、憑藉數據建立金融目標，應付生活需要。

他勉勵年輕人「別總以為上一代比這一代好，最重要是掌握目前的機會，正面看待不確定性，便能帶來更多機會」。

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