據《彭博》引述消息人士指，中國政府要求國企大宗商品交易的監管範圍擴大到海外市場，並計劃釋放部分國家金屬儲備，以抑制大宗商品價格上漲。

報道指，中國國資委要求國企限制和控制其在境外的大宗商品風險敞口，並滙報期貨等大宗商品的金融衍生產品數量，並指出不排除會有進一步措施。

消息傳出後，部分倫敦金屬期貨應聲下跌，6種基本金屬除鉛以外全部下跌，其中鎳期貨近3個月跌1.4%，是跌幅最大的金屬期貨，更來到近三周最低水平；銅、鋁、鋅也一度擴大跌幅。

此外，中國國家糧食及物資儲備局周三（16日）在一份聲明中表示，當局將會把銅、鋁、鋅等國家儲備，分批出售給不同有色金屬加工製造企業。

江西銅業（358）跌5%，報15.58元；紫金（2899）跌9%，報9.99元；鐵貨（1029）跌7%，報0.265元。

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