上周香港電視（1137）舉行股東會，焦點盡在向王維基配發4,579萬股的獎勵股份，因有50.8%反對而被否決，贊成的只比反對少300萬股，坊間普遍認為這是一個自肥企劃，但只要睇埋細節位，事實未必如此。

從各議程的投票結果，會輕易發現有6,000幾萬鐵票係乜都反對的，採納財務報表、重選董事、續聘畢馬威為核數師、獎勵股份及公司改名等，這些股東的怨氣似乎幾大，乜都睇唔順眼，其中一項係授權公司回購股份，這些對股價有利之事，在其他公司一定極少反對票，點知鐵票都係企硬反對。不過整個股東會只有一個議程被否決，就是獎勵股份，因為大股東王維基是受益方，所以不能投票，結果就輸少少票而被否決。你可能以為，這是代表了股東對現時股價的不滿，但原來去年股東會，向主席張子建及王維基授出期權的兩個議程同被否決，而且贊成的比今年少，反對票佔高達95%，而去年亦有反對鐵票的身影，有7,000幾萬票反對續聘畢馬威、回購及授出期權等議程。

香港電視於去年2月批售9000萬股，作價5.15元，去年股東會時股價是4.36元，今年股東會時股價係9.81元，如反對鐵票是來自接貨的股東，去年因不滿股價而去反對，都講得通，輸錢嘛，但今年最高見過17.02元，現時都企在10蚊，點睇都唔應該咁大怨氣。本身個獎勵股份係以股價表現作掛鈎，根據股東會的通函，每年股價要升24%，連續五年咁升法，即股價累升兩倍，才可拎齊4,579萬股，所以話佢係自肥企劃，似乎站不住腳，極其量都係有錢齊齊賺啫。

至於這些鐵票從何而來，青冰唔知但王生應該知嘅，如果下年要捲土重來再發獎勵股份，股東會前真係要數清楚啲飛喇。

Fb個人專頁 http://www.fb.com/chingbing888

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略