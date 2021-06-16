特約報道｜移民外國想順利適應新生活，挑選華人聚居的地區落戶，衣食住行都可以無痛過渡，是理想的選擇。澳洲墨爾本有多個華人聚居的地區，包括為人熟悉的老牌華人區Box Hill、新興華人區Burwood East、小香港Doncaster、「墨爾本高級華人地段」Glen Waverley等，應怎麼選擇？本週末有墨爾本華人區最強地段新盤，展會更有免費講座，由投資專家為大家拆解各大華人區綜合指數。

華人比例高 語言零障礙

Box Hill是傳統墨爾本華人聚居的地區，同時也是港人留學生選擇租樓的熱門地點，接近60%華人新移民選擇定居在Box Hill。當地是墨爾本市中心以外具有高樓大廈的地區，發展勢頭強勁。由於當地華人比例高，可說是語言零障礙，甚至完全不用講英語，也照樣可以應付日常生活。如果家中長輩一齊舉家移民，會更容易適應新生活。

近年維州政府亦著力Box Hill的發展，在墨爾本2030年城市規劃中。將會撥款4.475億澳元，用來擴建翻新Box Hill醫院和配套醫療設施，亦會撥款3千多萬澳元用於擴建社區多功能運動場館，同時未來4年將會投入至少11億澳元，用於Box Hill交通網絡建設，翻修Box Hill公交樞紐，擴張兩座換乘中心等，令該區勢必成為墨爾本第二CBD。

租賃需求大幅增長

Box Hill房價在過去20年增長927%，是墨爾本房價漲幅最高的地區之一，當地的租賃供應一直非常短缺，除了擁有大量白領人士居民外，更是Deakin及Monash大學生的首選聚居地，區內的Box Hill Tafe近年更吸引大量海外學生就讀。根據澳洲評估機構Urbis的報告指出，過去10年區內的大學生人數上升近一半，該區高達40%人口以租賃為主，年齡介乎20-34的學生人口佔71%。租賃需求大幅增長，一房單位的租賃數量平均每年增加28%、兩房單位增長9%，需求持續性增加為物業投資帶來可觀的租金回報。所以無論自租或是出租，Box Hill物業都是理想的選擇。

名校網區、便利交通、購物中心等向來是判斷樓盤潛力的指標，項目The Times坐落白馬大道，位於Box Hill最強地段，被兩大公園Kingsley Garden及Box Hill Garden包圍。樓盤強調10分鐘生活圈體驗，步行10分鐘內可達Box Hill 購物中心、學校、醫院，生活所需舉步可及，完美複製香港生活。而且乘搭項目門前電車或是600米外的火車站，只需要25分鐘就可直達市中心，交通便捷。

率先登記墨爾本The Times展銷會

教育資源豐富 周邊匯集高質學府

對於舉家移民來說，教育資源是最為著重一環，項目周邊彙集了學前幼教、小中大學，澳洲最大職校Box Hill Institute Tafe、Deakin大學和圖書館。而且距離項目僅一步之遙的Box Hill中學、Mont Albert小學等，都以高品質教育聞名，同時離頂尖私立女校Presbyterian Ladies College亦僅10分鐘車程。教育資源豐富，家長可以讓子女在當地升學成長。

項目屬綜合式住宅，6-34層為住宅，共366個單位，提供1至3房可選擇。底座五層包括一間餐飲，五間零售及三層寫字樓空間。單位整合智能家居系統，具有智能燈光和空調系統，更有人體感應的門窗系統，以及聲控無縫整合，設備先進。樓盤備有會所，設施包括戶外花園、健身房、籃球場、羽毛球場、乒乓球室、娛樂室、私人電影院、麻將室等。

項目由澳洲首屈一指的建築事務所Fender Katsalidis 操刀設計，澳洲十大建築公司Probuild興建。首期由港幣25萬起，更有澳洲新盤少見的特別優惠，送近百呎室內面積，變相減呎價！墨爾本華人區最強地段，無論移民自住或投資放租都適合。週末展會更有專家講解墨爾本華人區大比拼，拆解各大華人區綜合指數，把握機會報名了解更多。

墨爾本The Times展銷會

日期：6月19及20日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery 尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題：墨爾本各大華人區全面大比拼 自住投資揀邊區

時間：下午5時 (每日一場)

網上登記：https://bit.ly/3veM08i

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略