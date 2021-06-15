【本報訊】上月5.19幣災，加密幣一哥比特幣（Bitcoin）低見3萬美元水平，單日跌幅超過兩成，其他主流虛擬貨幣，如以太幣（ETH）及狗狗幣（DOGE）等，跌幅亦約三至四成。

金融人Jason（化名）早前墮入虛擬貨幣空頭支票騙局，被騙去5萬元，因未整理好心情，暫停投資而避過5月加密幣跌幅，算是幸運嗎？他不認為是避過一劫，因在幣災中不一定輸錢，贏錢的亦大有人在，「其實個市升同跌都冇所謂，因為有得Short（沽空），你睇啱都可以賺錢」。

Jason分享，一直有投資股票，直至四年前眼看身邊朋友都投資Bitcoin，隨即加入成為一份子。他認為炒加密貨幣的人，大多數心態是不滿意自己作為打工仔的身份，想辦法為資產增值，甚至目標賺第一桶金。他現時主要短炒幾隻熱門的加密貨幣，如比特幣、以太幣，一些較冷門的如BMB亦曾沾手。他強調自己短炒虛幣波幅為主，甚少長揸，一來是本金不多，二來是尋找打工賺錢以外的短期收入。

港府監管對散戶影響微

在幣市戰場四年，他以「一場夢」形容這數年的戰役，「我冇長揸Bitcoin，唔似其他人咁傳奇，買完唔記得，跟住（拎返出嚟）變百萬富翁」。他指自己本金約20萬元，投資運氣一般，最後利潤打和，最高峯時加密幣錢包賬面曾賺兩倍，「我輸都係輸一、兩倍，因為上落大，睇錯（升幅）方向，瀡咗落去」。

對於港府有意監管虛擬貨幣市場，作為用家的他指對自己影響不大，因監管主要針對加密貨幣交易所，而散戶總有買到加密貨幣的其他方法，「Crypto同股票唔同，佢本身全球性，所以散戶總有辦法買到幣，而新出嘅法例總會有漏洞」。Jason相信加密貨幣核心在於去中心化（decentralization），若政府進行規管就失去虛幣的本意。

交易所HKD.com對政府諮詢總結文件表示歡迎，會全力配合，不過對持牌虛擬資產交易所只可向專業投資者提供服務的建議有保留，期望政策可以放寬給散戶，因市場有一定需求。

主打證券型代幣發行的香港虛擬資產交易所（HKbitEx）聯合創始人盧廷匡則表示，公司正申請虛擬資產（數字資產）牌照（第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動）牌照。問及屆時可能有需要招聘有加密貨幣市場經驗的RO（負責人員），盧廷匡認為諮詢建議仍未立法，現時仍言之尚早。