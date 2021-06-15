【本報訊】今日掛牌的時代天使（6699）有望成史上第二最賺錢新股。該股昨暗盤表現標青，輝立交易場曾高見375元，收報368.6元，升113%；不計手續費，一手賬面大賺3.9萬元；專家直指該股貨乾，上望空間難料，首日或升150%。

若時代天使今日收市升幅跟暗盤相若，將超越諾輝健康（6606）及快手（1024），並僅次1997年上市、首日賺逾5.5萬元的北京控股（392），成為史上第二最賺錢的新股；諾輝健康及快手首掛收市計，一手分別賬面賺逾2.8萬及1.8萬元。

專家：若基金買 仍可再升

參考以往各暗盤交易場表現，主要以富途跑贏，而今次各平台表現均造好。富途暗盤高見419.8元，較招股價的173元高142%，最終收升112%至368元；若高位沽貨勁賺近5萬元；在耀才亦收報363.4元，升110%。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，物以罕為貴，令IPO形同趁墟，故不建議高追。信誠證券聯席董事張智威稱有貨投資者可留意大戶的身影，「若買盤動力強、基金大手掃入，仍可觀望再考慮買入」，料升幅或見1.5倍。

從事口腔隱形矯正的時代天使，除了招股入場費成歷來最貴（34,949元）外，其貨源極罕，一手難求。該股獲79萬人認購，其中一手黨有49萬人，僅7,359人獲分貨，故一手中籤率只得1.5%；即要斥2,621萬元認購15萬股（750手），方穩袋一手。

至於認購3萬股的乙組頭申請達1.3萬，每份申請涉資達524萬，其中只有30%人獲派一手。而認購84.14萬股、涉資1.47億元的「頂頭槌飛」，合共有329張，獲分派三至四手。以借九成孖展息2.08厘、凍資七日、認購費1.0077%、輝立收市價368.6元計，每張頭槌飛賺15.6萬元，扣除5.4萬元利息則淨袋約10萬元。

公開發售一手難求，國際配售入飛亦爭崩頭，合共有194名透過國際發售部份獲分股份，其中85名獲配發五手或以下、63名則已獲配發一手發售股份。

時代天使今次公開發售部份，共有79.2萬份有效認購申請，合共認購34.99億股發售股份，超購2,078倍，凍資超過6,100億元，成為繼諾輝健康後，今年超購倍數第二多的新股。由於公開發售部份超購逾100倍，根據回撥機制，公開發售的股份比例由10%增加至50%。當中已發現並拒絕受理的重複申請，或懷疑重複申請則共1,007份，佔總認購份數0.1%，比例較其他熱門新股低。

楊受成旗下新傳企劃申上市

另英皇集團主席楊受成旗下數碼媒體新傳企劃向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為英皇融資及力高企業融資。據招股書初步披露，新傳企劃去年收入按年跌兩成至2.1億元，主要由於疫情拖累廣告收入；盈利升53.8%至4,116.8萬元。公司目前經營九個媒體品牌，包括「新假期」、「經濟一週」等。

越秀（123）分拆的物管業務越秀服務（6626）今起招股，招股價介乎4.88至6.52元，每手入場費3,292.9元；料6月28日掛牌。公司引入10位基投，包括新華資產管理、嘉信金融、金蝶 （268）、商湯科技等。

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