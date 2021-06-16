銅鑼灣加路連山路商業「地王」，上月獲希慎夥拍華懋等財團，以197.78億元奪得。地政總署公佈其餘5家財團入標價，僅次希慎財團第二標價133.31億元，低於逾三成。換言之，是次希慎夥拍財團高於第二標價48%奪標。

前身是機電工程處總部的銅鑼灣加路連山道商業地，早前招標時，接獲6家財團入標，在銅鑼灣擁有商業王國的希慎，夥拍華懋等以197.78億元奪標，每方呎樓面地價18,374元，成交價較市場預期高15%。

高價奪地後，地政總署今日公佈其餘財團入標價，餘下5家財團中，只有2家出價逾百億，第二高標價133.31億元，第三高入標價120.008億元，至於，最低入標財團，竟低見21.53億元，希慎財團出價足足較最低入標財團達8倍。其餘有份入標財團包括長實(1113)、新地(016)、領展(823)、會德豐，另信置則夥拍利福國際、嘉里建設、中渝置地等被指「黃金組合」入標，不過均落敗而回。雖然該幅商業地王能以接近200億元沽出，惟觀乎其他財團出價，反映疫情衝擊下財團對後市取態並不一致，商業市場前景仍充滿不明朗，均會影響財團出價。

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