中國外滙市場自律機制周三發文稱，未來人民幣滙率走勢面臨較大不確定性，是企業踐行「風險中性」理念的前提；當前人民幣滙率保持穩定具備較好的宏觀基礎，但也要高度警惕人民幣滙率貶值風險。

外滙市場自律機制公眾號發文稱，在市場化的滙率形成機制下，滙率既可能升值，也可能貶值，測不准是必然，雙向波動是常態。企業不論是開展貨物貿易還是服務貿易，不論是進口還是出口，不論是經常項下業務還是資本項下業務，只要面臨滙率風險，都應按照「滙率風險中性」原則實施套期保值。

未來可能引發人民幣滙率貶值的因素包括美聯儲退出量化寬鬆貨幣政策，美國經濟強勁復蘇帶動美元走強，全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復對中國出口形成壓力，美國資產泡沫破滅全球避險情緒升溫引發資金回流美國等。

「企業不要賭人民幣升值或貶值，須知久賭必輸。」文章稱，外滙市場自律機制將幫助市場主體適應滙率雙向波動的常態、做好避險，更好服務實體經濟。

文章並稱，過去一段時間，人民幣滙率有所升值，部分企業線性外推，認為未來人民幣滙率還會升值，並據此操作，只對出口進行套保，不對進口進行套保，這實質上是在押注人民幣升值，並非真正的風險中性。

所謂「風險中性」，是指企業把滙率波動納入日常的財務決策之中，盡可能降低滙率波動對主營業務以及企業財務的負面影響，包括對進出口淨敞口頭寸的影響以及對資產負債淨敞口頭寸的影響等，以實現預算達成、提升經營的可預測性以及管理投資風險等主營業務目標。

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