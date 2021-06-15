早前中國政府嚴厲打擊大陸礦場，導致礦場要停止營運，比特幣網絡hashrate由高峯的180 PH/sec跌至最近的130 PH/sec，反映很多礦機真的已經關掉電源。不過關掉，卻並不代表永久退場。有迹象顯示，這些礦場既然已不能再在中國運作，原來在積極準備搬遷到其他國家，例如鄰近的卡薩克斯坦。

卡薩克斯坦是個發展中國家，而且氣候比較寒冷，擁有便宜的煤碳發電資源，對於產生大量熱力的挖礦產業來說，省掉制冷設備的電費成本實在非常吸引。對於卡薩克斯坦來說，耗電大的礦場生意，是電廠最好的客戶，是一個穩定的收入來源。這個電力需求，將會促使電力行業的人手增加，技術提升，達致提高GDP，可謂一個雙贏的局面。

至於煤碳發電造成的環境污染，對發展中國家來說根本無暇顧慮，還是先解決糊口的問題了。除此之外，根據一些媒體報道，北美、北歐等政治環境比較穩定的國家，也是這些礦場考慮的移民地點。受過國家政策苦頭的生意人顯然變成驚弓之鳥，就算營運成本稍高一些，也比起擔驚受怕的心理壓力要好一些。四處頻撲新天地，無非是因為長遠還是看好加密貨幣的價值，一門賺錢的生意，總有地方會收留。我認為未來幾個月內，礦場大遷徙，在新的地方完成配置後，hashrate會回復到之前的水平。

加密貨幣的價格亦自然跟隨礦工的信心度再次跟上。我們還是堅信加密貨幣長線看漲，現時的價格絕對是特價時段。有興趣的讀者歡迎聯絡我們了解更多。

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李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 NFT

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