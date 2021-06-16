美國通脹數據持續高企，致使今日揭盅的聯儲局議息結果成焦點，市場憧憬儲局口風轉鷹，造就美元近日走勢堅挺。非美貨幣中，受累押後全面解除疫情限制措施，英鎊貼近一個月低位。

美匯指數今日早段高見90.57，較上周三收市的90.08升近50點子，本年迄今升0.7%。過去一周，7大主流貨幣5跌2升，當地紐元和歐元都微升0.2%；低走貨幣中以日圓跌約0.4%最弱，其餘4幣跌幅都不多於0.2%。

回顧近周匯市，通脹升勢仍是主題。美國5月生產價格指數按月和按年分別上升0.8%和6.6%，後者更是2010年11月以來最高，令到美國會否跟隨加拿大等國，因應疫情改善和通脹升溫而放風步署收水成焦點。

值得留意是，縱然加拿大等央行早行一步，但聯儲局一直未有改變其寬鬆政策的立場。當中包括一眾理事多次強調現時的通脹上升趨勢只是短期性，隨後會因為生產供應鏈改善等因素而有所緩和，都是美元今年首季至次季初積弱的主因。

然而，近期連串通脹數據高企下，儲局鴿派之心會否動搖頓成近期匯市關注問題。換個角度，從本周美國零售和製造業數據失色情況下，美國國債孳息，以至美元匯價仍維持堅挺，多少反映市場對今次聯儲局議息有所期望。

回說匯市表現，弱勢貨幣中，日圓今日曾跌至110.14兌1美元，與52周高位回110.97相距不足90點子。若能企穩110算，仍有上升空間，當然趁市場避險情緒利好日圓時襯高沽就較值博。另邊廂，受累變種疫情反覆，英國被逼將全面解除疫情封鎖的期限再延長4周，令英鎊借勢回吐，今日早段低見1.4077美元，只要1.4算能守得住，後市仍看高一線。

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